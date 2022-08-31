 باربرا ليف تدعو لتصالح الشخصيات السياسية في كل ليبيا للاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات

تونس 01 سبتمبر 2022 (وال) – دعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء الشخصيات السياسية الليبية من الشرق والغرب للتصالح فيما بينها، لافتة إلى أن هذا الأمر برزت ضرورته في أعقاب اندلاع أعمال العنف في ‎طرابلس نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت ليف ضرورة التزام هذه الشخصيات السياسية في شرق البلاد وغربها بقاعدة دستورية للانتخابات، وأن تضع مصالح الشعب الليبي فوق مصالحها.

وجاءت تصريحات مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، خلال مشاورات عقدتها في تونس مع المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ‎ليبيا ريتشارد نورلاند وفريق السفارة حول آفاق تعزيز الوجود الدبلوماسي الأمريكي في البلد لتعزيز الاستقرار والتعاون الأمني ​​والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأعربت مساعدة وزير الخارجية عن أملها أن تتمكن السفارة الأمريكية من العودة بشكل دائم إلى ‎طرابلس في أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات القنصلية والترويج التجاري والاستشارات التعليمية وغيرها من الخدمات.

واعتبرت “عدم تمكن الفصائل المتحاربة والتي لها أجنداتها الخاصة لم تتمكن من تلبية تطلعات ملايين الليبيين، بما في ذلك الطلاب ورجال الأعمال والمعلمين وقادة المجتمع، الذين يسعون بقوة لاختيار قيادة بلدهم بسلام بالأمر المأساوي”.

ولفتت إلى إعاقة اندماج ‎ليبيا الكامل في الاقتصاد العالمي من قبل الجهات الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق أجندات مزعزعة للاستقرار وتقوّض السلام والوحدة الوطنية. (وال – تونس)

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