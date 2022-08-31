تأكيدا لانفراد السبق.. العربي الجديد: صفقة جديدة بين عقيلة والمشري لسحب الثقة من باشاغا

تأكيدا لما نشرته بوابة السبق الإخبارية، كشف موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، تفاصيل صفقة جديدة بين عقيلة صالح وخالد المشري، لسحب الثقة من حكومة باشاغا، وتشكيل حكومة ثالثة.

العربي الجديد، أوضح أن هناك مقترح مصري بشأن تشكيل حكومة إنقاذ تتولى تسيير الأعمال، لحين تهيئة الأوضاع وإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي، منوها بأن بعض الأطراف المحلية والدولية، حاولت القفز على هذا التصور الذي بات يحظى بدعم دولي مبدئي.

وأضاف: “القاهرة تدرس توجيه دعوة جديدة لكل من خالد المشري وعقيلة صالح، للتشاور مجددًا، من أجل تحريك الحل السياسي للأزمة الليبية، والتوافق على القاعدة الدستورية، للذهاب للانتخابات”، منوها بأن مصر التزمت بالخط العام الذي تم التوافق عليه بين القوى الغربية الفاعلة في المشهد الليبي، إضافة إلى تركيا والولايات المتحدة.