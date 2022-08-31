تأكيدا لانفراد السبق.. العربي الجديد: صفقة جديدة بين عقيلة والمشري لسحب الثقة من باشاغا

تأكيدا لما نشرته بوابة السبق الإخبارية، كشف موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، تفاصيل صفقة جديدة بين عقيلة صالح وخالد المشري، لسحب الثقة من حكومة باشاغا، وتشكيل حكومة ثالثة.
العربي الجديد، أوضح أن هناك مقترح مصري بشأن تشكيل حكومة إنقاذ تتولى تسيير الأعمال، لحين تهيئة الأوضاع وإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي، منوها بأن بعض الأطراف المحلية والدولية، حاولت القفز على هذا التصور الذي بات يحظى بدعم دولي مبدئي.
ولفت إلى أن الساعات الماضية شهدت اتصالات على مستوى أمني رفيع بين مصر وتركيا، من أجل البحث في سبل احتواء المشهد ومنع اندلاع حرب أهلية، مشيرا إلى أن مصر لن يكون بمقدورها تحمّل أي تطورات غير مدروسة في ليبيا.
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