وقفة احتجاجية بطرابلس للمطالبة بإخلاء البلدية من كافة التشكيلات المسلحة والمقرات العسكرية

نظم أهالي مناطق الشيخة راضية وشارع الزاوية ببلدية طرابلس المركز َ وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بإخلاء البلدية من كافة التشكيلات المسلحة والمقرات العسكرية.

ونادى المحتجون، خلال وقفتهم الاحتجاجية بتنفيذ القرار رقم 27 لسنة 2013، رافعين لافتات تطالب باخلاء جميع أنحاء العاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة، وذلك بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة منذ يومين.

وشهدت طرابلس اشتباكات عنيفة مسلحة منذ يومين بين قوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقوات حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، في شارع الزاوية وباب بن غشير، وعدة مناطق بالمدينة، والتي راح ضحيتها عشرات الضحايا والمصابين.