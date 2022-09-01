“القطراني”: الحكومة الليبية ستدعم المشروعات المتعثرة في “اجخرة”

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، بعضو مجلس النواب عن منطقة الواحات حمد ماقيق، ووفد من بلدية اجخرة.

وعبر الوفد خلال اللقاء عن دعمه ومباركته للحكومة الليبية التي نالت ثقتها من مجلس النواب، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة.

وأشار البيان إلى أن الوفد أطلع النائب على المشاكل التي تعانيها البلدية والمشروعات المتعثرة فيها، وأبرزها استكمال المباني الملحقة بكلية تقنيات الطاقة وتوريد المعامل الفنية الخاصة بها.

ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء بالوفد، وأكد دعم الحكومة للمشروعات المتعثرة بالمنطقة من خلال توفير المستخلصات المالية التي تحتاجها لاستكمال المشاريع المتعثرة بها.

وفي ختام اللقاء، وجه وفد بلدية اجخرة الدعوة للنائب لزيارة البلدية في أقرب الآجال.