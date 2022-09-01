الحامي: على المحكمة العليا دعم مقترح “الانتخابات البرلمانية أولا”

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، إن بعض الدول الموجودة بمجلس الأمن ليس من مصلتحها أن يتحسن الوضع في ليبيا.

وأشارت الحامي في تصريحات صحفية إلى أن أعضاء مجلس الدولة لا يعلمون ما دار بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائهما في القاهرة، مضيفة: “لم يُبلغنا المشري باللقاء أساساً كلقائاتهما السابقة في جينيف وتركيا”.

واستكملت: “كنا في انتظار مجلس النواب، ولم نقم بأي خطوة للأمام بسببه لذلك اجتمعت مجموعة من أعضاء مجلس الدولة وقرروا أنه لا بد من إجراء بالانتخابات البرلمانية، وأن يبقى الدستور والانتخابات الرئاسية للبرلمان القادم”.

وتابعت الحامي: “لا أعلم هل سينفذ هذا المقترح أو لا؟”، مستدركة: “لكن يجب على المؤسسات الأخرى كالمحكمة العليا ومفوضية الانتخابات، والنواب إن كانوا صادقين، دعم المقترح”.