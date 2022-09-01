النائب العام يتدخل لحل مشكل توريد الكتاب المدرسي

التقى النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، كامل الويبة.

وقال مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، إن كامل الويبة، أوضح خلال اللقاء المشاكل والصعوبات التي تواجه مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي وأيضاً مشروع شراء وتوريد المقاعد الدراسية.

وأشار المركز إلى أن اللقاء جاء نظراً لأهمية مشروع الكتاب المدرسي وطباعته وتوريده وضمن إطار الإسراع في إنجاز هذا المشروع الوطني، وبناء على تعليمات وزير التربية والتعليم، بحكومة الوحدة المؤقتة.

وذكر المركز أن المستشار النائب العام أكد التدخل لحل كافة المشاكل حرصا منه على بداية مثالية للعام الدراسي 2022-2023.