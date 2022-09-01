الزرقاء: الأطراف الغربية لا تريد الانتخابات إلا إذا ضمنت مصالحها في ليبيا

رأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن الأطراف الليبية المتواجدة في السلطة لا تريد الانتخابات لأنها ستنهي وجودها السياسي.

وقال الزرقاء في تصريحات صحفية إن الأطراف الغربية لا تريد بدورها الانتخابات أيضاً، إلا إذا ضمنت أنها ستعمل على تعزيز مصالحها في ليبيا.

وأشار إلى أن الاستنجاد بخيار الانتخابات في خضم المعارك التي شهدتها طرابلس بدا أقرب للمزايدة الواضحة في المواقف، خاصة أن الفريقين المتصارعين فشلا في ذلك خلال أوقات السلم، وذهبا بعد ذلك للحرب كطريق للسلطة.

وأضاف النائب أن الانتخابات هي الحل الأمثل رغم أن إهدار فرص إجرائها لمدة ثمانية أشهر منذ تأجيلها نهاية العام الماضي، أثار ردود أفعال غاضبة داخل قطاعات واسعة في الشارع الليبي.

وتابع الزرقاء متسائلاً: «كل الأطراف كانت تتابع التحشيد في العاصمة، فلماذا لم يطالبوا بوقفها؟»، لافتاً إلى أن «القوى الدولية كانت تتابع ما يحدث من معارك، وكان بإمكانها التحرك، لكن فقط بعد الضغط العسكري وارتفاع عدد القتلى، بدأ كل طرف يدعو للانتخابات».

ونوه إلى أن «الليبيين مغلوب على أمرهم ما بين لململة أوضاعهم بعد الاشتباكات، وعدم القدرة على الإفصاح عن هذا الغضب، تخوفا من ردود فعل انتقامية بحقهم».