قزيط: لا توجد حكمة في استمرار الحديث عن الانتخابات في ظل الصراع المحتدم

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري، أبو القاسم قزيط، أن الطريق إلى الانتخابات الليبية بات صعبا وبعيدا جدا بسبب ما أحدثته الاشتباكات من فرقة.

وقال قزيط في تصريحات صحفية إنه “لا توجد حكمة في استمرار الحديث عن الانتخابات في ظل أجواء الصراع المحتدم، والخيار المنطقي أن يبدأ الجميع أولا بالبحث عن درجة من الاستقرار السياسي والتوافق، ثم يأتي الحديث عنها في مرحلة لاحقة”.

وأشار إلى أن دعوات القوى الدولية لإجراء الانتخابات في ظل الظروف الأخيرة، التي شهدتها طرابلس، مجرد محاولة لإبراء الذمة.

وأكد قزيط أن هناك تشككا لدى قطاعات كبيرة بالشارع في جدية تلك الدعوات الدولية حول الانتخابات، أو فيما يتعلق بالحث على التهدئة، واستئناف العملية السياسية.

ولفت إلى أن الانتخابات تحولت إلى شعار متكرر ترفعه القوى الدولية، دون تمهيد من جانبها لإجراء الاستحقاق، وهذا ما يحبط الليبيين بدرجة كبيرة.