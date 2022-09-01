القابضة للاتصالات: بدء إزالة أحد الأبراج الرئيسية بطرابلس بعد تضرره من الاشتباكات المسلحة 

أكدت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم الخميس، البدء في عمليات إزالة البرج المتضرر والموجود بمبنى الإدارة العامة لشركة هاتف ليبيا، والذي تضرر جراء الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن البرج الموجود بمبنى الإدارة العامة لشركة هاتف ليبيا هو أحد الأبراج الرئيسية في مدينة طرابلس، والذي تضرر جراء الأحداث المسلحة الماضية.

وأضافت، أن أعمال العنف بالمدينة تسببت في إلحاق الضرر بالبرج والتأثير على عمله، مشيرا إلى أنه حتى وقت إتمام عمليات الصيانة سنبذل قصارى جهدنا بأن لا تتأثر خدمات الاتصالات في المدينة.