خلال 72 ساعة.. ضبط 17 متهما في جرائم خطف وسرقة وتزوير في طرابلس

ضبط مكتب البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طرابلس 17 متهما في قضايا متنوعة، وذلك خلال 72 ساعة فقط.

وأشارت المديرية، في بيانها عبر موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء، إلى أن القضايا تشمل واقعتي خطف، وأربعة سرقة بالإكراه، وخمسة وقائع سرقة سيارات، وواقعتين سرقة من داخل السيارة، وواقعة تزوير، وأخرى بلاغ كاذب، بالإضافة إلى تسجيل حادث مروري.

واتخذ المكتب الإجراءات اللازمة حيال جميع الوقائع، وأحيل الجناة إلى المراكز المختصة لتقديمهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص، وفق البيان.