انتشال 15 جثة مجهولة من مقبرتين جماعيتين في سرت

أعلنت «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين»، أمس، انتشال 15 جثة مجهولة الهوية من مقبرتين جماعيتين بباحة «مستشفى ابن سينا التعليمي» في مدينة سرت، من قبل فريق إدارة البحث عن الرفات التابع لها. وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه جرى استخراج سبعة جثث مجهولة الهوية من المقبرة الأولى، وخمسة جثث أخرى مجهولة الهوية من المقبرة الثانية، بحضور ممثلين عن النيابة العامة والطب الشرعي في سرت. وتم دفن الجثامين بالتنسيق مع نيابة سرت، بحسب تقرير لبوابة الوسط الإخبارية الليبية، أمس.

وأكدت الهيئة العمل على دفن الجثامين بالتنسيق مع النيابة الجزئية بسرت، بعد العمل عليها من قبل الفريق المختص من الطب الشرعي، الذي قام بأخذ عينات العظام منها للعمل عليها بإدارة المختبرات بالهيئة لاستخلاص الحمض النووي، ومقارنتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين المسجلين لدى الهيئة.

وفي 24 أغسطس (آب) الحالي، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، انتشال 7 جثامين من مقبرة جماعية بباحة مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، بعد تلقيها بلاغاً من النيابة الجزئية سرت بشأنها.

ونوهت الهيئة حينها بأنه سيجري عرض الجثامين على الطب الشرعي، والقيام بأخذ عينات العظام لاستخلاص الحمض النووي، وإحالتها لإدارة المختبرات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.