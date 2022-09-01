“إنفاذ القانون”: سيرنا دوريات للتأكد من إزالة التوصيلات العشوائية بـ”النهر الصناعي”

سيرت إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة المؤقتة عددا من دورياتها الأمنية لمراجعة مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وذكرت الإدارة العامة للعمليات الأمنية أن الدوريات شملت مسارات نقل المياه الممتدة من منطقة ” تنتاي ” و “الشميخ” و ” بني وليد “وصولاً للحدود الإدارية لمنطقة ” الشويرف ” .

وأكد المصادر أن هذا العمل يأتي للمتابعة والمراجعة المستمرة للأعمال التي أنجزتها الإدارة خلال المدة الماضية في إزالة التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بناء على تعليمات النائب العام بالخصوص .