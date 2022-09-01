أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، بقاء الطقس مستقرًا على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بسيطًا غدًا مع رطوبة عالية، وترتفع درجات الحرارة من يوم السبت.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و35 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.