بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 01 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 01 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء ارتفاع في درجات الحرارة علي مناطق غرب ليبيا بينما يبقي الطقس مستقر علي باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلي شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ، وتسجل تراجع بسيط يوم الغد مع رطوبة عالية, وترتفع درجات الحرارة من يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ, ومابين (33-35)مْ على مناطق الخليج.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:32)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:42).