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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 01 سبتمبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 01 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء ارتفاع في درجات الحرارة علي مناطق غرب ليبيا بينما يبقي الطقس مستقر علي باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلي شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ، وتسجل تراجع بسيط يوم الغد مع رطوبة عالية, وترتفع درجات الحرارة من يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ, ومابين (33-35)مْ على مناطق الخليج.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:32)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:42).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن 2022 الموافق التنبوات الجوية الحرارة الحرار الحرارة الصغرى (م(اليوم) (م(اليوم)) صافيا إلى صافية ظهور السماء صافية ال ظهور السماء صافية السماء السماء صافي ظهور بعض السماء صافية ظهور ظهور 25 صافية السماء صاف 26 السما السماء السماء 24 25 السماء نالوت صافية صافية السماء صافية السماء صاف 25 24 22 32 25 31 قليلة صافية طبرق صافية السماء 29 28 26 صافية صافية صافية مرزق إلى ظهو ظهو 39 36 38 جالو ظهو 38‏'‏

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