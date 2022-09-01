أنصار القذافي يحتفلون بـ«ثورة الفاتح» رغم التضييق والإقصاء

تغاضى أنصار النظام السابق في ليبيا عن مقولة: «الفاتح لن يعود… وفبراير لن تسود»، ومضوا في احتفالاتهم بالذكرى الـ53 لـ«ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول)» التي حكم بمقتضاها الرئيس الراحل معمر القذافي البلاد أكثر من 4 عقود منذ عام 1969.

فمن قلب المدن التي لا تزال على ولائها للنظام السابق، من بينها غات وأوباري (جنوباً)، إلى بني وليد (شمالاً)، ثم سرت (وسطاً)، لاحت الأعلام الخضراء المعبرة عن حقبة القذافي، والتي أثار بعضها حفيظة معارضيها، وأكد مؤيدون للنظام السابق أنهم لن يتراجعوا عن هذه الاحتفالات السنوية، وأنهم متمسكون بوفائهم للقذافي، ودعمهم لنجله (الدكتور) سيف الإسلام، في مواجهة الذين يريدون إقصاءه من ممارسة حقه السياسي في الترشح للانتخابات.

ويرى المحلل السياسي إدريس إحميد، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «بسبب المتغيرات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، يشعر أنصار النظام السابق بالإقصاء من المشهد العام»، ومع استمرار الأزمة الاقتصادية والانقسام السياسي، رأى بعضهم أن «صبرهم نفد دون أن يحدث التغير المطلوب؛ وأن البلاد تسير إلى المجهول في ظل الخلافات المتفاقمة حول السلطة».

وفي «ميدان الصمود» شرقي غات، رفع أنصار القذافي علماً أخضر اللون، يزيد طوله على 6 أمتار، وسط غناء ورقص على الأغاني والأهازيج الشعرية، حاملين صور الرئيس الراحل. وقالت صفحة «تجمعنا»، وهي إحدى المنصات المهتمة بأخبار النظام السابق، إن كثيراً من الشبان يعملون على التجهيز للاحتفالات بتحضير الأعلام الخضراء، مشيرة إلى أن «محبي الثورة يرون أن عيد الثورة هذا العام سيكون مختلفاً عن بقية الأعياد».

لكن عادة ما تشهد هذه الذكرى مناوشات لفظية بين أنصار «ثورة 17 فبراير (شباط)» التي أطاحت بالقذافي عام 2011، وأنصار ثورة «الفاتح من سبتمبر» التي جاءت به إلى الحكم قبل عقود، وحملات انتقاد لاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولوحظ خلال الأيام الماضية انتشار واسع للأعلام الخضراء فوق أعمدة الإنارة، وفي شرفات المنازل، بمناطق متفرقة من البلاد، وهو ما فسره متابعون بأنها «مناكفات سياسية»، موجهة لرافضي هذه التيار، وتأتي على خلفية اعتقاد أنصار النظام السابق بـ«حرمان سيف الإسلام من خوض الانتخابات» التي تأجلت نهاية العام الماضي.

يقول إدريس إن «أنصار النظام السابق يحتفلون بهذه الذكرى بداية من نهاية شهر أغسطس (آب) كل عام إلى بدايات سبتمبر، وذلك بتعليق الأعلام الخضراء، وإطلاق الأعيرة النارية، وتنظيم المواكب في الشوارع والميادين. وقد حدثت في السنوات الماضية مآسٍ كثيرة خلال هذه الاحتفالات بسبب إطلاق النيران».

وقبل 53 عاماً من الآن، كانت ليبيا تحت حكم الملك محمد إدريس السنوسي، قبل أن يقود القذافي حركة «الضباط الوحدويين» في الجيش الليبي، وينقلب عليه ليحكم البلاد قرابة 42 عاماً. وعلى الرغم مما أحدثته «الفاتح من سبتمبر» من تغيير في البلاد، فإن هناك من ينادي بالعودة إلى النظام الملكي «لإنقاذ البلاد من التخبط السياسي».

ويدافع كثير من الليبيين -وخصوصاً في غرب البلاد- عن «ثورة 17 فبراير» عام 2011، ويرون أنها «الثورة الوحيدة التي خلصت البلاد من الديكتاتورية وحكم الفرد». وقد اندلعت هذه الثورة ضد نظام القذافي الذي سقط عندما قتله «ثوار معارضون» بمدينة سرت، مسقط رأسه، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته.

في المقابل، يقول الدكتور مصطفى الزائدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية الليبية»، وأمين عام «الحركة الوطنية الشعبية»: «في مثل هذه الأيام قبل عقد من الزمان، كان العمل يجري على قدم وساق لافتتاح إنجاز لصالح الشعب، عندما كان الجميع يستعد لإحياء ذكرى انتصار الجيش الليبي، وتلاحم الشعب ليلة الفاتح من سبتمبر 1969، بما يليق بقدره، وما يعكس طبيعته كنصر على التبعية والاستعمار والتخلف».

وأضاف الزائدي موضحاً: «كانت أيام مجيدة، فيها أفعال وأقوال، وشهدت تدفق الماء العذب من عمق الصحراء؛ حيث توج جهاد الآباء والأجداد باعتذار تاريخي من حكومة الطليان»؛ مستدركاً: «أما اليوم فقد أصبح بعضنا يدفن قتلاه نتيجة عبث سفهاء ضالين… لقد نجح الاستعمار في العودة من أبواب فتحها بعضنا على مصراعيها، ودفع بعضنا لتخريب بلادنا وتدمير ما بنيناه لعقود، والأخطر أنه نجح في زرع روح اللامبالاة والاستهتار بقضايا الوطن».

من جانبهم، قال أمس محتفلون بذكرى «الفاتح من سبتمبر» في مدينة غات، إنهم يعلنون من خلال رفعهم الأعلام الخضراء، عن تضامنهم مع مواطني منطقة أبو هادي (20 كيلومتراً من سرت) الذين يشتكون من الحصار والتضييق، منذ 20 من أغسطس الماضي، من قبل قوات «كتيبة طارق بن زياد»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، بالإضافة إلى إغلاق المحال والمصارف والمخابز والصيدليات.

وتعد أبو هادي من المناطق التي تدين بالولاء للنظام السابق، وقد أرجع نشطاء بالمنطقة أسباب الحصار إلى «قيام بعض المواطنين برفع الأعلام الخضراء المعبرة عن حكم القذافي، استعداداً للاحتفال بذكرى ثورة الفاتح من سبتمبر»؛ لكن مصدراً مقرباً من الكتيبة قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمر يتعلق بتمركزات أمنية تستهدف «تطهير المنطقة من مهربي الوقود والخارجين عن القانون».