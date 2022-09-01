عون: يجب إيقاف خطر الزحف الصحراوي للحيلولة دون وقوع جفاف

جددت اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر ووقف الزحف الصحراوي تحذيرها من حدوث جفاف عام في كافة ربوع البلاد وذلك لشح الأمطار، وأزمة تغير المناخ وتراجع مستوى نزول الغيث النافع وارتفاع درجات الحرارة وحدوث موجات طقس متطرفة على مراحل وفي السنوات الأخيرة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر “عبد الغني عون” في تصريح صحفي إن لجنة مكافحة التصحر، ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية شكلت فريقاً فنياً لإعداد تقرير وطني لمجابهة الخطر المحدق وإعداد استراتيجية لمكافحة التصحر وإيقاف الزحف الصحراوي.

وأشار إلى أن التقرير والبيان الصادر عن اللجنة الوطنية تضمن عددا من التوصيات التي صاغها الفريق الفني المتخصص باللجنة، من بينها التأكيد على ضرورة العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ تدابير عاجلة تحول دون توسع رقعة الجفاف وزحف المد الصحراوي على المناطق الخضراء نتيجة لعدة عوامل او سلوكيات تزيد من نسبة فرص حدوث جفاف عام.

وبحسب عون رأت اللجنة في توصيات تقريرها أن معالجة هذا الملف تحتاج إلى قيام كل وزارة أو هيئة حكومية بالتزاماتها وبكل جدية من واقع صلاحياتها المخولة بها قانونا، داعية إلى السرعة في تنفيذ توصياتها وذلك للحد وإيقاف خطر تمدد الزحف الصحراوي وللحيلولة دون وقوع جفاف عام سيضرب عصب الحياة ويهدد الأمن المائي.