الارصاد: حرارة مرتفعة ورطوبة عالية… وموجة حر تبدأ السبت على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 01/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد ارتفاع في درجات الحرارة علي مناطق غرب ليبيا هذا اليوم.

ووفقا للتقرير تتراوح مابين ( 36 – 42 ) مْ وتسجل تراجع بسيط يوم الغد على الشمال الغربي مع رطوبة عالية, بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال الشرقي حيت تكون مابين ( 27 – 32 ) مْ على ( بنغازي – الجبل الأخضر إلى أمساعد ).

وبحسب التقرير تشهد منطقة ( بنغازي – الجبل الأخضر إلى أمساعد ) تكاثر للسحب من حين لأخر علي مناطق الجبل الأخضر.

موجة حر

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تشهد مناطق غرب ليبيا بدية من يوم السبت ارتفاع في درجات الحرارة وسنوافيكم بمتابعة الحالة الجوية خلال نشراتنا اليومية.

والله اعــــــــلـــــــــــــــم.