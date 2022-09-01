أحمد السنوسي: المفتى ترك واجبه الدعوي وتفرغ للسياسة القذرة

قلل الإعلامي الليبي، أحمد السنوسي، من أهمية وجود دار الافتاء الليبية، لعدم استخدامها دورها وواجبها التوعوي والتوحيدي وزرع حسن الخلق لدى المواطنين وتدخلها في الأمور السياسية.

وقال “السنوسي”، في منشور له بفيسبوك، “ما هي النتيجة وراء وجود هذا الجسم في ليبيا؟ وما هو دور المشائخ في جوامعنا؟ أين دور المفتي؟ أين كل هؤلاء من الفساد الذي حرمه الله! أين الشيخ المفتي من أننا سابع أفسد دولة في العالم ؟ “.

وواصل تساؤلاته قائلا؛ “أين دور الشيخ المفتي في سرقة مالنا العام أين هو من تعدد الاسعار وعدم العدل؟ أين هو من التكليفات المباشرة؟”.

واختتم قائلا، “دار الافتاء تركت واجبها التوعوي والتوحيدي وزرع حسن الخلق لدى العباد وتدخلت في السياسة القذرة” متابعا “خلطوا أطهر شيء في العالم بأنجس شيء فيه، خلطو الدين مع السياسة”.