سلطات النيبال الأمنية توقع بمهرب للبشر متورط بنشاطات تهريب في ليبيا

ليبيا – كشف تقرير إخباري عن تمكن السلطات الأمنية في النيبال من الإيقاع بواحد من مهربي البشر المطلوبين بالتنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “كابار هب” النيبالي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أكد أن سلطات الأمن في النيبال تمكنت من تسلم “نارايان براساد أديكاري” البالغ من العمر 38 عامًا من نظيرتها في ماكاو بإشراف “إنتربول”.

وتابع التقرير: إن “أديكاري” متهم بالتواصل مع مهاجر غير شرعي من النيبال في ليبيا بحجة توظيفه في شركة كندية. مؤكدًا التمكن من إنقاذه من مهرب البشر بالتنسيق مع بعثة حفظ السلام التابعة للجيش النيبالي بالأراضي الليبية والسفارة النيبالية في مصر والمنظمة الدولية للهجرة.

ترجمة المرصد – خاص

