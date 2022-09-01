عتيقة: قلت في 1 سبتمبر 1969 يستر الله على ليبيا لو كان «معمر» هو رأس «الانقلاب»

كشف جمعة عتيقة نائب رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أنه قال في 1 سبتمبر 1969: “يستر الله على ليبيا لو كان «معمر» هو رأس «الانقلاب»” -في إشارة للراحل معمر القذافي-.

وقال عتيقة، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في هذه الليلة، ليله انقلاب سبتمبر 1969 كنت مع صديقي مفتاح كعيبه «أمين مؤتمر الشعب العام السابق في عهد القذافي»، نقطن في ميدان البلدية ببنغازي وحدث ما حدث كنا نعرف معمر القذافي وكان يتردد علينا بين الفينة والأخرى”، بحسب قوله.

وأضاف “سمعنا البيان الأول، عرفنا الصوت ومن ألقى البيان، كان مفتاح بين البهجة والخشية وكنت أنا بين الريبة والرهبة والتوجس، مفتاح سألني «شن تشوف؟» فأجبته إن كان صاحبك (معمر) اللي عرفناه هو الرأس فيستر الله على ليبيا ومفتاح لازال حيا وهو والله شهيد علي ما أقول”، وفقا لقوله.