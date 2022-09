يونيسيف: تأثر أطفال ليبيا بتفشي كورونا وتغير المناخ وحرب روسيا في أوكرانيا

ليبيا – تابع تقرير إخباري نشره صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” تأثيرات تفشي وباء كورونا وتغير المناخ والحرب الروسية في أوكرانيا على أطفال العالم.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين تتعلق بأطفال ليبيا صحيفة المرصد، أكد أن فئة الطفولة في منطقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه احتياجات غير مسبوقة وانعدام للأمن بسبب النزاعات وعواقب الوباء الاجتماعية والاقتصادية وآثار تغير المناخ.

وأوضح التقرير أن الأوضاع الإنسانية التي طال أمدها والنزاعات النشطة في ليبيا ودول أخرى خلفت أكثر من 58 مليون شخص بينهم 29 مليونًا ونصف المليون طفل بحاجة لمساعدات في الإطار الإنساني، مؤكدًا أن الحرب ساهمت في زيادة أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية بشكل غير مسبوق.

وأضاف التقرير: إن القدرة الشرائية انخفضت هي الأخرى ما يعني أن عدد الأطفال المهددين بسوء التغذية سيشهد زيادة كبيرة مع تأثر الفتيان والفتيات في ليبيا بشكل غير متناسب بآثار الصراع الروسي الأوكراني، في وقت أسهم فيه استمرار حالة عدم اليقين السياسي في البلاد في التأثير على رفاهية الطفولة.

ترجمة المرصد – خاص

