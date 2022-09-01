مالطا: سنواصل تقديم الدّعم وتعزيز علاقاتنا مع ليبيا

قال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا في لقاء جمَعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدّبيبة، الأربعاء، بالعاصمة المالطية فاليتّا إنّ بلاده ستواصل تقديم الدّعم وتعزيز علاقاتها مع ليبيا.

وأشار أبيلا إلى أنّ بلاده على دراية بالظروف الصّعبة في ليبيا حاثّا القادة الليبيين على اتخاذ القرار المناسب دون أيّ تأثيرات خارجية مضيفا أنّ مالطا ستظلّ شريكا استراتيجيا لليبيا وستواصل ضغطها على المستوى الأوروبي وفي مجلس الأمن لفائدة الاستقرار في البلاد.

ومن جهته، شدّد الدّبيبة على أهمية الدّفع بمساعي التعاون بين البلديْن، وفق الرّؤية التي تعمل بها حكومته لإصلاح القطاع الصّحي وتحسين الخدمات.

وكان الدّبيبة قد أجرى اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى دولة مالطا رافقه فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصّديق الكبير وعدد من وزراء حكومته لبحث عدة ملفات بينها الصّحة والبيئة والثّرة البحرية والهجرة عير القانونية.