الهنقاري: نحتاج إلى عمل “المنقوش والسني” لإخراج ليبيا من    تصنيف الدول الخطرة

طالب محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، وزارة خارجية الدبيبة التي تقودها نجلاء المنقوش وبعثة ليبيا بالأمم المتحدة التي يترأسها الطاهر السني بضرورة العمل على إخراج ليبيا من تصنيف الدول التي تشكل خطراً على السلم الدولي

وزعم «الهنقاري» في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “بقاء تصنيف ليبيا في الأمم المتحدة. تحت بند دولة تشكل خطر علي السلم الدولي، هو من أجاز تدخل المخابرات الدولية، في الشأن السياسي والأمني وفتح مطامع الدول مثل مصر والإمارات وغيرها. وغيرها”.

وأضاف إن هذا التصنيف “هو الذي أوصلنا إلى الحد من الفشل والقلاقل والحروب وهدم الاستقرار”.

وادعى أنه “للخروج من هذا الملف يحتاج إلى العمل من وزارة الخارجية. ومندوب ليبيا في الأمم المتحدة”.