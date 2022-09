القطراني والزادمة يشيدان بالدور المحوري الذي يقوم به الحبري بالمصرف المركزي

ليبيا – التقى نائبا رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المكلفة علي القطراني وسالم الزادمة بحضور وزير الأشغال العامة نصر شرح البال أمس الأربعاء علي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي بمقر المصرف بمدينة بنغازي.

القطراني والزادمة أشادا خلال اللقاء بالدور المحوري الذي يقوم به الحبري من خلال تسيير عمل المصرف بأعلى درجات الكفاءة والمهنية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المصارف العاملة في ليبيا، ودوره في تقديم التسهيلات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين دعم الحكومة للمصرف لتسهيل عمله.

بدوره، شدد القطراني على ضرورة عمل إدارة المصرف من خلال مجلس إدارتها حتى يتسنى لها تقديم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة وتغطيتها من المصرف.

كما أكد على ضرورة حل كل المختنقات التي يعاني منها المواطن، وفي مقدمتها مشكلة توفير السيولة.

