مصادر: الأمم المتحدة ستُعيّن السنغالي عبدالله بتيالي ممثلا خاصا لها في ليبيا

سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن رسالة حول تعيين ممثل خاص جديد في ليبيا بعد الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز.

وقالت المصادر إن جوتيريش سيعين الدبلوماسي السنغالي عبدالله بتيالي ممثلا خاصا له في ليبيا خلفًا لستيفاني ويليامز التي انتهت مهامها في يوليو الماضي.

واذا تم تعيين بتيالي فسيكون المبعوث الثامن إلى ليبيا منذ 2011، بعد الأردني عبدالإله الخطيب، والبريطاني إيان مارتن، واللبناني طارق متري، والإسباني برناردينو ليون، والألماني مارتن كوبلر، واللبناني غسان سلامة، والسلوفاكي يان كوبيتش، والمستشارة الأممية الأمريكية ستيفاني وليامز.

وبتيالي هو دبلوماسي سنغالي وُلد، العام 1947، وانضم إلى المنظمة الأممية، في العام 2014، حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي وسط أفريقيا. كما سبق وتولى عام 2021 رئاسة الوفد الأممي الزائر لتقييم عمل البعثة الأممية في ليبيا، وترأس في مايو 2015، منتدى بانغي الوطني للمصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى.