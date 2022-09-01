البيوضي: إعلان السنغالي «باثيلي» مبعوثاً أممياً تأكيد أن الدبيبة أنتهى دولياً كرئيس حكومة

أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن إعلان السنغالي عبد الله باثيلي، مبعوثاً أممياً، تأكيد أن الدبيبة أنتهى دولياً كرئيس حكومة.

وقال البيوضي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الإعلان الرسمي عن السنغالي باثيلي مبعوثا خاصا للأمين العام لجمعية الأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هو تأكيد على ما قلته سابقا بأن الدبيبة انتهى دوليا كرئيس لسلطة تنفيذية واحدة في ليبيا”.

وأضاف “هذا لا يعني أن باشاغا هو البديل، لكن في النهاية ثمة خيارات متعددة لإدارة الملف، أن باتيلي قد يقود بعثة (بمخالب ناعمة) وهو قادم ليستكمل العملية الانتخابية قبل نهاية هذا العام، وسيعود الزخم للانتخابات قريبا وقريبا جدا”.

وتابع “لقد أخطأ الدبيبة عندما اعتقد أن بإمكانه أن ينفذ مشروعه السياسي برؤية أحادية، وبعد فوات الأوان سيكتشف أن ما يفعله القلم والتكتيك السياسي أشد قوة من أرتال المصفحات والصريرات وأن خطأه التكتيكي سيلاحقه حتى خارج الحدود (فاللعبة) لم تنتهي بعد، واتوقع أنه استوعب أن الأقوياء لا يندفعون بعواطفهم ويتريثون قبل تنفيذ الضربات الموجعة”.

واستطرد “أنقرة قد تكون نقطة للتهدئة وقرارتها في أي اتجاه محكومة بتوازنات محلية وإقليمية، وهي تسير في حقل من الألغام، ومن المؤكد أن القاهرة جزء من عملية متكاملة تستجيب في مجملها للحد الأدنى من تفاهمات (دولية) غير معلنة، آن الأوان لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022”.