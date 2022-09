ليبيا – رأى أستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي أن رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري لايريدان انتخابات.

السلامي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن صالح والمشري يتحكمان في المجلسين ويناوران لمصالحهما، ولا يريدان انتخابات.

