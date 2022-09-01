الكبير يبحث مع نظيره المالطي افاق التعاون في المجالات المصرفية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع نظيره المالطي، إيدوارد سايكلونا افاق التعاون في المجالات المصرفية.

وتناول الاجتماع الذي عقداه أمس بمقر البنك المركزي المالطي، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير، وسبل تبادُل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجالين المصرفي والمالي، فضلاً عن مُتابعة عدد من القضايا ذات الإهتِمام المُشترك.

وأعرب محافظ البنك المركزي المالطي، عن شكره لنظيره الليبي، مؤكداً أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات المصرفية مع ليبيا، بِأعتبار أن القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين.