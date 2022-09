تقارير تحليلية تقر بالتدخلات السلبية لتركيا في الشؤون الليبية

ليبيا – أقرت 3 تقارير تحليلية بالتدخلات السلبية لتركيا في الشؤون الليبية عبر إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا لتحقيق أكبر قدر من الفوائد الإقليمية الخاصة بها.

التقارير التي نشرتها صحيفة “ديلي صباح” التركية الناطقة بالإنجليزية ومجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية ووكالة أنباء “ذا ميديا لاين” الأميركية وتابعتها وترجمت أبرز مضامينها صحيفة المرصد، أكدت أن أنقرة غيرت بتدخلاتها هذه مجرى الأحداث في ليبيا.

وبينت التقارير أن الاتفاقية الأمنية التي أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج والمساعدات العسكرية المقدمة للمجاميع المسلحة التابعة للمجلس حالت دون تمكن الجيش من إعادة العاصمة طرابلس إلى الشرعية.

وزعمت التقارير أن تركيا تسعى جاهدة لاتخاذ خطوات تهدف إلى إيجاد حل وسط بين أطراف ليبيا المتصارعة، ما يمثل سعيًا من أنقرة لتولي زمام القيادة الإقليمية فضلًا عن تنفيذها عقيدة “الوطن الأزرق” من خلال توسيع قدرتها على استكشاف موارد الطاقة عبر اتفاقية ترسيم المنطقة البحرية المبرمة مع السراج.

إلى ذلك أرجعت التقارير رغبة الدول الإفريقية الكبيرة في الحصول على طائرات تركيا من دون طيار “بيرقدار”، شأنها في ذلك شأن دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” لنجاح هذه المسيرات في ليبيا وتغيير قواعد لعبة النزاع العسكري فيها، فضلًا عن إسهامها في تحسين تقنيات المسيرات عمومًا.

ترجمة المرصد – خاص

