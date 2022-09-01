قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، صباح الخميس، ضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود مع ليبيا في عملية نوعية أحبطت من خلالها «مخططًا إرهابيًا»، في مدينة بن قردان الحدودية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية أن وحدات من إدارتي مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني بمدينة بن قردان بولاية مدنين نفذت تحت إشراف النيابة العامة عملية استباقية فجر الخميس، أسفرت عن «حجز كمية من الأسلحة والذخيرة، بينها 11 بندقية نوع كلاشنكوف، و4400 رصاصة عيار 7.62، و14 مخزن ذخيرة»، لافتًا إلى أن العملية انطلقت بهدف الكشف عن ارتباط شخصين بعمليات تهريب أسلحة لصالح تنظيمات إرهابية.

وشهدت مدينة بن قردان أعنف عملية إرهابية لتنظيم «داعش» في مارس 2016 حين هاجمت العناصر المتطرفة مقر ثكنات عسكرية وأمنية في المدنية الواقعة على الحدود مع ليبيا، كانوا ينوون وقتها إقامة «إمارة» لهم. وبعد اشتباكات مع قوات الأمن والجيش، أسفر الهجوم عن مقتل 55 إرهابيًا من «داعش»، ووفاة 12 من القوات التونسية و7 مدنيين.

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هل يكون لاشتباكات طرابلس تبعات في تونس؟

لكن مع اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس قبل أيام شرعت السلطات التونسية في إعادة تشديد الحيطة والحذر على حدودها مع ليبيا، وسط مخاوف من انعكاسات النزاع الداخلي الليبي على تونس التي تتحسب منظمات إنسانية لاحتمال تدفق رعايا البلاد وليبيين إليها.

وعبرت وزارة الخارجية التونسية عن «عميق القلق وبالغ الانشغال للتطورات الخطيرة في ليبيا»، ودعت إلى «ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للعمليات المسلحة حقنًا لدماء الأشقاء الليبيين».

والأسبوع الماضي، استقبل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، بمقر الوزارة بالعاصمة القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بتونس مصطفى قدارة، والوفد المرافق له. ووفق بيان لوزارة الداخلية التونسية، فإن اللقاء كان «مناسبة استعرض من خلالها الطرفان أوجه التعاون القائم بين وزارتي داخلية البلدين وسبل دعمه بما يليق بعراقة وتاريخية علاقات الأخوة القائمة بين تونس وليبيا».