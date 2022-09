ليبيا – قالت نعيمة الحامي عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إنهم في انتظار مجلس النواب ولم يقم مجلس الدولة بأي خطوة للأمام بسببه، لذلك اجتمعت مجموعة من أعضاء مجلس الدولة وقرروا أنه لا بد من إجراء الانتخابات البرلمانية، وأن يبقى الدستور والانتخابات الرئاسية للبرلمان القادم.

الحامي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” تساءلت: “لا أعلم هل سينفذ هذا المقترح أم لا؟”، مضيفةً: “لكن يجب على المؤسسات الأخرى كالمحكمة العليا ومفوضية الانتخابات، والنواب إن كانوا صادقين، دعم المقترح”.

وتابعت الحامي: “نحن في مجلس الدولة لا نعلم ما دار بين خالد المشري وعقيلة صالح خلال لقائهما في القاهرة، فلم يُبلغنا المشري باللقاء أساسًا كلقائاتهما السابقة في جنيف وتركيا”.

وأردفت: “لم أتابع جلسة مجلس الأمن لأن أعضاءه مستمرون في كلامهم المكرر ذاته، ولا جديد لأنهم لم يتفقوا ولو على مبعوث أممي جديد”.

الحامي أوضحت أن بعض الدول الموجودة بمجلس الأمن ليس من مصلتحها أن يتحسن الوضع في ليبيا.

The post الحامي: مجموعة من أعضاء مجلس الدولة قرروا أنه لا بد من إجراء الانتخابات البرلمانية فقط first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية