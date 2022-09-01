الحامي: على المحكمة العليا والمفوضية والنواب دعم مقترحنا لإجراء انتخابات برلمانية فقط

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، إنه “على المحكمة العليا ومفوضية الانتخابات، والنواب دعم مقترحنا بانتخابات برلمانية فقط إن كانوا صادقين”.

وأضافت «الحامي» في تصريحات صحفية أننا “كنا دائمًا في انتظار مجلس النواب ولم نقم بأي خطوة للأمام بسببه”.

وأردفت؛ أنه “لهذا السبب اجتمعت مجموعة من أعضاء مجلس الدولة وقرروا أنه لابد من إجراء بالانتخابات البرلمانية”.

وتابعت “المجموعة قررت أن يبقى الدستور والانتخابات الرئاسية للبرلمان القادم”، لافتة “لا نعلم ما دار بين المشري وعقيلة خلال لقائهما في القاهرة، فلم يُبلغنا المشري باللقاء أساسًا كلقاءاتهما السابقة في جنيف وتركيا”.

وأوضحت “لم أتابع جلسة مجلس الأمن لأن أعضاءه مستمرون في كلامهم المكرر ذاته، ولا جديد لأنهم لم يتفقوا ولو على مبعوث أممي جديد”.

وختمت موضحة أن “بعض الدول الموجودة بمجلس الأمن ليس من مصلحتها أن يتحسن الوضع في ليبيا”.