مكافحة الأمراض: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بنسبة إصابة بلغت 17.2% من إجمالي 185 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة أو وفيات فيما تماثلت 40 حالة للشفاء.

وأشار المركز إلى أنه جرى في طرابلس تسجيل 19 حالة وفي مصراته حالتين وفي زليتن حالة واحدة وفي الزاوية المركز 08 حالات وفي صرمان حالتين.

ولفت المركز إلى أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 506.822 حالة منها الحالات النشطة: 207 حالة والمتعافين: 500.179 حالة والٍوفيات: 6.437 حالة.