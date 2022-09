المقريف يكشف عن خطة وزارية لفلترة وزارة التعليم.. ويحذر من غياب الكتاب المدرسي

ليبيا – كشف وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف أن وزارته قد قامت بحصر كافة الكوادر غير “التربوية” في قطاع التعليم؛ وهي بصدد وضع آلية لتصفية وفلترة القطاع من هذه الكوادر.

المقريف وفي لقاء خاص مع قناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن 20 % من الكادر الوظيفي بقطاع التعليم غير مؤهلين تربويًا، والباقي يحتاج إلى دورات تأهيلية؛ مرجعًا سبب تدني مستوى المعلم في ليبيا إلى غياب الأموال التي تحتاجها الوزارة لتدريب وتطوير الكادر التعليمي.

وقال: إن مركز المناهج التعليمية أنجز بالكامل إجراءاته لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل.

وحذر الوزير من تكرار مشهد عدم توفر الكتاب المدرسي مع بداية العام الدراسي المقبل قائلًا: “إن العام المقبل سيكون بدون كتاب؛ في حال عدم صرف الأموال المخصصة له”.

المقريف توقع أن وزارته تحتاج إلى ثلاثة أسابيع على الأقل ليكون الكتاب المدرسي في مخازن الوزارة، شرط إكمال الإجراءات المالية من مصرف ليبيا المركزي.

