ألمانيا تؤكد على ضرورة تسريع الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا

أكدت ليبيا وألمانيا على ضرورة تسريع العملية السياسية، والحفاظ على مخرجات مؤتمر برلين 1،2 ؛وصولاً إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي أجرتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا “كريستيان بوك ” تناولت آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بالفيسبوك شدد الجانبان على ضرورة رفض أي إجراءات سواء كان محلية أو دولية من شأنها زعزعة الاستقرار والسلام في ليبيا.

من جهتها عبرت المنقوش على تقديرها للدور الألماني الداعم للاستقرار في ليبيا ، ومساندة الموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة الليبية.