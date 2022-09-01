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المصرف المركزي: «الكبير» ناقش مع نظيره المالطي سبل تبادل الخبرات والتجارب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، نظيره المالطي، إيدوارد سايكلونا ونائِبَهُ أليكساندر ديماركو، بمقر البنك المركزي المالطي.

وقال بيان صادر عن المصرف: “تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير، وسبل تبادُل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجالين المصرفي والمالي، فضلاً عن مُتابعة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك”.

من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي المالطي، عن شكره لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكداً أن بلاده تسعى لإقامة وتعزيز علاقات مصرفية رصينة ووطيدة مع ليبيا، باعتبار أن القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين.

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صحيفة الساعة 24

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