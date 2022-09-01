الدبيبة يلتقي في إسطنبول وزيري خارجية ودفاع تركيا ورئيس المخابرات

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس المخابرات العامة هاكان فيدان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان مقتضب، إن اللقاء الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية يأتي في إطار «توحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات في ليبيا».

ولم يعلن مسبقا عن زيارة الدبيبة إلى تركيا، علما بأنه زار أمس الأربعاء مالطا رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزيري البيئة إبراهيم العربي، والثروة البحرية عادل سلطان، ورئيس هيئة الاتصالات لدولة مالطا.