زيدان: المشري يعمل بإيعاز من دول بعينها لوضع عراقيل لمنع ترشح حفتر وسيف الإسلام للانتخابات

ليبيا – أكد الباحث السياسي فرج زيدان أن تجدد الاشتباكات في طرابلس سوف يرفع من جدية الدعوة إلى إجراء الانتخابات الليبية.

زيدان وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد”، أوضح أن الأمم المتحدة تسير بنفس الآليات التي تُفشل إجراء الانتخابات وذلك عبر اعتمادها على مجلسي الدولة والنواب في تحديد مصير الانتخابات.

وأشار إلى أن مجلسي الدولة والنواب يعملان بجدية لمنع الانتخابات وذلك رغبة في استمرار الأوضاع الحالية.

وشدد على أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة يعمل بإيعاز من دول بعينها وضع عراقيل في قوانين الانتخابات لمنع مرشحين بعينهم مثل سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش.

زيدان أشار إلى أن هناك دولًا تخشى إجراء الانتخابات في ليبيا مثل بريطانيا وقطر، وذلك خوفًا على نفوذها في طرابلس.

