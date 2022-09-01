دردور: الحضارة الإنسانية فارقت ليبيا بانقلاب القذافي في 1969

علق فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، على صورة فوتغرافية لبعض الأشخاص في حجرة يرفعون صور الراحل معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ويلوحون بالرايات الخضراء

وقال دردور، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “لا شيء في الصورة يدل على أنهم كانوا بخير في عهد القذافي الذي فارقه الزمن، مثلما فارقت ليبيا الحضارة الانسانية منذ انقلابه عام 1969”. على حد قوله.

وواصل مزاعمه قائلًا: “الصورة معبرة عمن يناصرون الفاتح. ففيها فقر في كل شيء، في مستوى تفكيرهم، ومظهرهم، والأثات، والغرفة التي بدون طلاء”، مردفًا “ولم يروا إلا ما أراهم القذافي”، بحسب ادعائه.