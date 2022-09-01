رغم اعتراض حكومة الدبيبة.. عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2022

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن بتعيين السنغالي، عبدالله باتيلي، رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة ومبعوثًا إلى ليبيا.

تعيين باتيلي جاء رغم معارضة حكومة الوحدة الوطنية حيث قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن الحكومة سجلت اعتراضها على ترشيح بيتالي مبعوثا أمميا إلى ليبيا.

وبين السني في تسجيل مصور أن حكومة الوحدة الوطنية سجلت اعتراضها على بيتالي ليس رفضا لشخص المترشح وأعرب عن تطلعه لأن يكون المبعوث الأممي إلى ليبيا من إفريقيا لكن الشخص يجب أن يكون مؤهلا أكثر.

باتيلي دبلوماسي سنغالي وُلد عام 1947. وانضم إلى المنظمة الأممية، عام 2014، وتم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي وسط أفريقيا.