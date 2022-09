البعثة الأممية: لا يمكن حل الانسداد السياسي إلا من خلال انتخابات تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته

ليبيا – أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أمس الأربعاء أهمية تجنب أي أعمال أو تصريحات تقوض الهدوء الهش، مناشدةً جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف، وذلك في أعقاب الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار واسعة النطاق في المنشآت المدنية.

البعثة الأممية ذكرت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز، مرحبةً بما أعلنته السلطات الليبية من اعتزامها إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في طرابلس.

وأثنت البعثة على جهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس أركان الجيش في طرابلس وتحثهم على مواصلة العمل مع الأطراف المعنية.

ودعت البعثة الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار، مجددةً تأكيدها بأنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات.

البعثة طالبت القادة الليبيين بالاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير.

