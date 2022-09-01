بعد "معركة السبت".. تغير خريطة الميليشيات في طرابلس الليبية

أسفرت المعارك الدموية بين الميليشيات المتناحرة على النفوذ في العاصمة الليبية طرابلس، السبت الماضي، عن مفاجآت فيما يخص الرابحين والخاسرين وإعادة التمركز والسيطرة على المواقع الاستراتيجية، خاصة مع ظهور ائتلاف ميليشياوي جديد.

ودارت الاشتباكات وقتها بين ميليشيات تتنازع على فرض النفوذ على المواقع والمؤسسات في طرابلس، بدأت بين رتل لميليشيا يتزعمها عماد الطرابلسي، وارتكاز لـ”كتيبة 92″ التي تتبع هيثم التاجوري، ثم دخلت “ميليشيا دعم الاستقرار” التابعة لعبد الغني الككلي في صف قوات الطرابلسي، واقتحمت معسكر 77 الخاضع للتاجوري.

ووفق مصادر تحدثت لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن أبرز مفاجآت الاشتباكات جاءت كالتالي:

ائتلاف مسلح جديد

ولعل المفاجأة الأكبر في معركة السبت، هي ظهور ائتلاف ميليشياوي جديد، وذلك أنه بعد أن غادرت المجموعات التابعة لأسامة الجويلي المؤيدة لحكومة باشاغا من جمعية الدعوة الإسلامية وطريق المطار، حلت محلها كتائب من مدينة الزاوية.