القطراني يبحث احتياجات المركز الوطني للأورام بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2022

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، المدير المساعد بالمركز الوطني للأورام بنغازي حسن علي الجماعي، والمراقب المالي بالمركز مبارك بوبكر المغربي، بحضور المستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء السنوسي المغربي .

واستعرض اللقاء احتياجات المركز والمشاريع المتوقفة التابعة للمركز، ونقص الأدوية الخاصة بالأورام، كما ناقش أهمية جهاز المسح الذري وضرورة توفيره بالمركز كونه يتيح استخدام أحدث تقنيات التصوير الطبي لمرضى الأورام، ويخفف من معاناة المرضى في السفر لعمل أشعة المسح الذري .

وأكد القطراني خلال اللقاء على دعمه لعمل المركز انطلاقاً من أهمية الدور الذي يقوم به في علاج مرضى الأورام، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بمعاملة مرضى الأورام، وتوفير الأدوية التي يحتاجونها، والأجهزة التي توفر عليهم معاناة السفر للخارج، مضيفاً بأنه سيتم العمل على توفير الاحتياجات العاجلة وذلك بالتنسيق مع وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل.