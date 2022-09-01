شكشك يطالب المنقوش بالحد من قرارات الإيفاد ومنح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بوزارة الخارجية

طالب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بضرورة الحد من قرارات الإيفاد للعمل بالخارج ومنح الأحقية وفق «الأسبقية» للعاملين بالوزارة، بحسب الديوان.

جاءت مطالبة شكشك خلال لقائه مع المنقوش بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، والذي جرى خلاله بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وبحث السبل الكفيلة لتذليلها.

ملاحظات ديوان المحاسبة حول أداء وزارة الخارجية

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء شكشك والمنقوش خصص «لاستعراض ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة فيما يتعلق بظاهرة التوسع في إصدار قرارات الإيفاد للعمل الدبلوماسي وتجاوز الملاكات الوظيفية للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج».

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وأضاف ديوان المحاسبة أن اللقاء تطرق إلى مناقشة بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج، ودور وزارة الخارجية والتعاون الدولي مستقبلا في تجنيب الدولة تبعات الأحكام القضائية وما يترتب عليها من أعباء مالية إضافية.

الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل وزارة الخارجية

وأكد شكشك في ختام اللقاء مع المنقوش على «ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياسي والدبلوماسي والحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى» وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما شدد شكشك على ضرورة التزام وزارة الخارجية بـ«منح الأحقية» للإيفاد للعمل بالخارج «وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة، دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي وفق للتشريعات النافذة».

لقاء المنقوش وشكشك بمقر ديوان المحاسبة، الخميس 1 سبتمبر 2022. (ديوان المحاسبة)

لقاء المنقوش وشكشك بمقر ديوان المحاسبة، الخميس 1 سبتمبر 2022. (ديوان المحاسبة)