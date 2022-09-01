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في إسطنبول.. الدبيبة يلتقي مسؤولين أتراك

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-إسطنبول

التقى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس المخابرات العامة هاكان فيدان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان مقتضب، إن اللقاء الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية يأتي في إطار “توحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات في ليبيا”.

ولم يعلن مسبقا عن زيارة الدبيبة إلى تركيا، علما بأنه زار أمس الأربعاء مالطا رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزيري البيئة إبراهيم العربي، والثروة البحرية عادل سلطان، ورئيس هيئة الاتصالات لدولة مالطا.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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