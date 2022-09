سويري: الاستقرار لن يعود إلى طرابلس إلا بحملة يتم فيها تسريح الميليشيات وسحب السلاح منها

ليبيا – اتفق المحلل السياسي الليبي سالم سويري في أن الاشتباكات في طرابلس ستستمر بانتشار التشكيلات المسلحة متعددة الولاءات والتي لا تأتمر بأمر أحد وتتصرف بتلقائية، مؤكدًا أن الاستقرار لن يعود إلى طرابلس إلا بحملة موسعة يتم فيها تسريح الميليشيات وسحب السلاح منها.

سويري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” شدد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية ومساندة جهود اللجنة العسكرية الليبية 5+5، وحصر السلاح بيد الدولة، محذرًا من أن عدم حدوث ذلك سيؤدي إلى زيادة الاشتباكات وسقوط عدد أكبر من المدنيين.

