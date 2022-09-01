الداخلية التونسية: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة قرب الحدود مع ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الحربية وعدد من مخازن الذخيرة، في مدينة بنقردان الواقعة جنوب البلاد، قرب الحدود مع ليبيا، يعتقد أنّها كانت موجهة للجماعات الإرهابية.

وأوضحت الداخلية التونسية في بيان، أن “وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني، تمكنت فجر اليوم الخميس، في عملية استباقية من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخيرة، حيث تم حجز 11 بندقية نوع كلاشينكوف، و14 مخزن للذخيرة و 4400 إطلاقة عيار 7.62”.

وأضافت البيان، أن “هذه العملية جاءت بعد الكشف عن ارتباط شخصين بعمليات تهريب أسلحة لصالح تنظيمات إرهابية”.

وأردف البيان؛ أن هذه الكمية من الأسلحة المحتجزة، تعتبر الأضخم التي يتم العثور عليها في مدينة بنقردان، منذ فشل الهجوم الذي تعرضت له من قبل تنظيم داعش في مارس 2016، والذي انتهى بمقتل 55 إرهابيا تسللوا من ليبيا واعتقال عشرات آخرين، ووفاة 13 من قوات الأمن و7 مدنيين.

يشار إلى أن مدينة بنقردان تعدّ أقرب نقطة للحدود الليبية، فهي تبعد 32 كيلومترا فقط على المعبر الحدودي رأس جدير الذي يعد شريان الحياة للتجار والمسافرين من البلدين، وتعيش على التهريب من ليبيا الذي يتم أمام أعين السلطات.