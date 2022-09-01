الدبيبة يبحث مع نظيره المالطي آفاق التعاون في مجالات الصحة والهجرة غير الشرعية

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة جلسة مباحثات مع نظيره المالطي روبيرت أبيلا في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة فاليتا، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وزراء البيئة إبراهيم منير، والثروة البحرية عادل سلطان، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والإتصالات القابضة محمد بن عياد، ومن الجانب المالطي نائب رئيس الوزراء ووزراء الصحة والخارجية والاقتصاد والطاقة.

المباحثات تناولت بحسب مكتب إعلام الدبيبة آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، وفتح المجال الجوي.

من جانبه، شدد االدبيبة على أهمية الدفع بمساعي التعاون بين البلدين وفق الرؤية التي تعمل بها الحكومة لإصلاح القطاع الصحي في ليبيا، وتحسين الخدمات، مؤكدًا دور مالطا في دفع التعاون بين البلدين من خلال دور السفارة المالطية في منح التأشيرات وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في ليبيا ومالطا.

هذا وأجرى رئيس الوزراء المالطي روبيرت أبيلا استقبالًا شرفيًا لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

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