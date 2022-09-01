اعتبر عضو مجلس النواب يوسف العقوري وجود حكومتين في ليبيا يعني العودة لمربع الانقسام السياسي الحاد والحروب من أجل الوصول للسلطة على غرار الأحداث الأخيرة في طرابلس.

العقوري وفي تصريحات متلفزة، أشار إلى أنه لا بد من حل هذه المشكلة ولو بالذهاب لحكومة ثالثة.

وقال العقوري: إن الوضع الحالي في البلاد غير قابل لمزيد من التعقيد وعلى عقيلة صالح وخالد المشري أن يصلا إلى تفاهمات يمكن أن تحل الانسداد الحالي وتعالج أزمة السلطة التنفيذية.

ولفت إلى أن الانتخابات لن تكون الحل إذا لم تحل المشاكل الأمنية الحالية في البلاد وتنظيم المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة.