بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بإزالة مصيف الليدو في طرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإزالة ما أسمته منشآت المجموعات المسلحة في طرابلس، في إشارة إلى قيام جهاز الردع قبل يومين بهدم مصيف الليدو.

وقالت البعثة، في بيان لها، إن تؤكد على أهمية تجنب أي أعمال أو تصريحات تقوض الهدوء الهش، في أعقاب الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار واسعة النطاق في المنشآت المدنية.

وناشدت البعثة، في بيانها، جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف.

وذكرت البعثة، جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز، وترحب بما أعلنته السلطات الليبية من اعتزامها إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في طرابلس.

وأثنت البعثة، على جهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس أركان الجيش في طرابلس وتحثهم على مواصلة العمل مع الأطراف المعنية.

ودعت البعثة، الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار، وتؤكد مجدداً أنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات.

وتابعت:” يجب على القادة الليبيين الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير”.